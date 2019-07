Napoli, video amarcord per la campagna abbonamenti: mancano solo Sarri e Higuain

A Napoli il "tradimento" di Sarri e Higuain brucia ancora. Il club ha lanciato infatti la nuova campagna abbonamenti con un video amarcord e nella clip non c'è traccia né dell'ex tecnico né del Pipita. Di sicuro non una dimenticanza, visto che nelle immagini si vedono invece i volti e le gesta di Maradona, Hamsik, Quagliarella, Cavani, Reja, Mazzarri, Pandev, Benitez, Mertens, Insigne, Milik, Ancelotti, Koulibaly. Una lunga lista di campioni che hanno fatto e stanno facendo la storia del club. E tra cui Sarri e Higuain, dopo il passaggio alla Juve, non trovano spazio. "One City, One club, One passion!", recita il claim della campagna azzurra, spingendo sul concetto di unicità e di identità. A patto di non tradire però. Altrimenti si finisce nel dimenticatoio...