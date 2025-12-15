Logo SportMediaset

Calcio

Milan, dirigenza irritata per l'arbitraggio di Crezzini: nel mirino il gol annullato a Pulisic

15 Dic 2025 - 09:49
Il pareggio contro il Sassuolo risulta indigesto in via Aldo Rossi, ma non solo per il risultato del campo: la direzione di gara dell'arbitro Crezzini è finita nel mirino della dirigenza del Milan. Se davanti alle telecamere Massimiliano Allegri non ha affondato sull'operato del direttore di gara, ai piani alti del club - secondo la Gazzetta dello Sport - filtra invece un malumore sulla rete annullata a Pulisic che, secondo la società, ha condizionato in maniera decisiva l'andamento della sfida e il risultato finale. Per i vertici rossoneri si tratta di un errore: con quel doppio vantaggio la partita sarebbe stata probabilmente chiusa e oggi il Milan guarderebbe tutti dall'alto in basso, isolato in vetta alla classifica. 

