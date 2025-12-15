Logo SportMediaset

Calcio

Insulto razzista a giocatore Under 13, squadra inglese abbandona torneo nel Milanese

15 Dic 2025 - 10:05

Il Queens Park Rangers, che partecipava al torneo Under 13 Winter Cup, organizzato da Strikers Agency a Trezzano sul Naviglio (sul campo della Real Trezzano), in provincia di Milano, la notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre ha scelto di fare le valigie, prendere l'aereo e tornare in Inghilterra: ha scelto in sostanza di non giocare più . L'accusa della società inglese: un insulto razzista da parte di un ragazzo della Virtus Verona nei confronti di un rivale del club inglese. Lo riporta "Il Corriere della Sera" nelle sue pagine milanesi . Da qui la decisione "radicale" del Qpr di lasciare il torneo, presa anche se aveva vinto contro la Virtus Verona e passato il turno, eliminando proprio i veneti. La Virtus Verona nega che ci sia di mezzo un insulto razzista e nessuno — se non le due squadre — era presente in quel momento. L'arbitro non si era accorto di nulla, gli organizzatori non avevano strumenti. E allora la squadra londinese ha preso una decisione in autonomia, abbandonando la competizione. Strikers Agency e Real Trezzano condannano l'accaduto, schierate contro il razzismo.

