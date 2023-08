Napoli, subito un guaio per l'esordio in campionato: Kvaratskhelia out

VERSO FROSINONE-NAPOLI

Affaticamento muscolare per il georgiano, che deve rinunciare alla trasferta di Frosinone

© ipp Una brutta notizia per il Napoli e per Rudi Garcia alla vigilia del debutto in campionato contro il Frosinone. Kvicha Kvaratskhelia, infatti, non sarà a disposizione per la trasferta a causa di un affaticamento muscolare. Il georgiano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato durante la seduta di allenamento a Castel Volturno. Lavoro personalizzato in palestra e in campo per Gianluca Gaetano.

Perdere subito Kvara non è certo il modo migliore per iniziare la difesa dello scudetto in casa Napoli, ma di buono c'è che non dovrebbe trattarsi di nulla di serio. E' stato lasciato fuori solo per prudenza, visto che anche la risonanza ha confermato che non ci sono lesioni. "Solo prudenza, ha avuto un trauma in una partita amichevole, ha giocato 70' l'ultima gara, ma da quella partita, anche se la risonanza mostra che è tutto normale, lui sente qualcosa. E poi non ci fermiamo dopo la prima... Non lo rischiamo e lo avremo da lunedì", ha detto Garcia.

Oltretutto la sua assenza non rischia di pesare troppo visto che l'impegno di Frosinone, sulla carta, non è certo tra i più proibitivi. Garcia, come detto, conta di riaverlo a disposizione per il debutto casalingo con il Sassuolo di domenica 27 agosto e soprattutto per la sfida successiva contro la Lazio, sempre al "Maradona", che metterà di fronte la prima e la seconda classificata dello scorso campionato.