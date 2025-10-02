Napoli, con lo Sporting Conte "ritrova" De Bruyne e si coccola Hojlund

Due doppietta, di assist e gol, che fanno notizia. In primis chi crea, poi chi finalizza. Perché dopo ore tumultuose post Milan-Napoli, tante erano le domande che orbitavano attorno a Kevin De Bryune. Se a zittire le polemiche era stato il ds Manna prima della sfida del Maradona, il belga ha confermato in toto che quanto detto (o supposto) era errato e che, come l'amico Modric, non è di certo sulla via del tramonto. Lo ha fatto vedere con due assist con giocate da repertorio, col primo da vedere e rivedere: ripartenza perfetta su recupero di Anguissa, sguardo sulla palla e con un occhio a Hojlund che prende il tempo alla difesa dei portoghesi per l'1-0 inaspettato dei campioni d'Italia. Poi nella ripresa, dopo averci provato una prima volta, il cross pennellato sulla testa del danese è prelibato.