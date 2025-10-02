Il Valencia porta Netflix in tribunale per il docufilm su Vinicius

Il documentario mostra un video caricato su TikTok in cui i tifosi del Valencia cantano contro Vinicius Jr., con la trascrizione "mono" (scimmia) anziché "tonto" (sciocco). In precedenza, il club della Liga aveva definito la trascrizione utilizzata nel documentario una "falsità" e aveva affermato di riservarsi "il diritto di intraprendere azioni legali" se non fosse stata apportata una correzione, cosa che ora ha fatto. Il film "Baila, Vini" è andato in onda per la prima volta a maggio ed è incentrato sull'anno solare del nazionale brasiliano, il 2024.