Il Valencia porta Netflix in tribunale per il docufilm su Vinicius

Il Valencia ha fatto causa a Netflix per quelle che ritiene essere inesattezze inserite nel documentario su Vinicius Junior.
In particolare il club spagnolo si riferisce ai fatti relativi alla partita del 21 maggio 2023 tra Valencia e Real Madrid, in cui il venticinquenne è stato preso di mira dai tifosi di casa con cori che hanno spinto l'arbitro a interrompere la partita per rispettare il protocollo contro gli insulti razzisti della Liga.
Il documentario mostra un video caricato su TikTok in cui i tifosi del Valencia cantano contro Vinicius Jr., con la trascrizione "mono" (scimmia) anziché "tonto" (sciocco). In precedenza, il club della Liga aveva definito la trascrizione utilizzata nel documentario una "falsità" e aveva affermato di riservarsi "il diritto di intraprendere azioni legali" se non fosse stata apportata una correzione, cosa che ora ha fatto. Il film "Baila, Vini" è andato in onda per la prima volta a maggio ed è incentrato sull'anno solare del nazionale brasiliano, il 2024.
