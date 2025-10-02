Friburgo, Grifo non si fida del Bologna: "Hanno molta qualità"

Questa sera il Bologna ospiterà il Friburgo nella seconda giornata di Europa League. Tra i tedeschi c'è anche l'esterno italiano Vincenzo Grifo, che nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha presentato così la sfida contro i rossoblu: "Hanno molta qualità, gente come Orsolini e Bernardeschi, e poi dico Freuler e Immobile, anche se ora è infortunato. Il nostro obiettivo? Dopo il 2-1 al Basilea, passare il girone. E ci godiamo la Coppa, questa avventura, e ci divertiamo. Liberi da pensieri, senza pressione, noi non dobbiamo mica vincerla".