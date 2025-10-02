Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Friburgo, Grifo non si fida del Bologna: "Hanno molta qualità"

02 Ott 2025 - 10:20

Questa sera il Bologna ospiterà il Friburgo nella seconda giornata di Europa League. Tra i tedeschi c'è anche l'esterno italiano Vincenzo Grifo, che nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha presentato così la sfida contro i rossoblu: "Hanno molta qualità, gente come Orsolini e Bernardeschi, e poi dico Freuler e Immobile, anche se ora è infortunato. Il nostro obiettivo? Dopo il 2-1 al Basilea, passare il girone. E ci godiamo la Coppa, questa avventura, e ci divertiamo. Liberi da pensieri, senza pressione, noi non dobbiamo mica vincerla". 

01:36
Vlahovic a Villarreal

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

12:30
Champions, Flick omaggia il Psg: "Barcellona non è al loro livello"
11:38
Atalanta, lesione all'adduttore per Bellanova. Out Kossounou
11:35
Inghilterra, Bellingham nominato giocatore dell'anno
10:20
Friburgo, Grifo non si fida del Bologna: "Hanno molta qualità"
09:36
Mondiali Under 20, Italia-Cuba 2-2