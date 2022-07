Napoli, Spalletti: "Vogliamo tenere Koulibaly, pronta mega-fascia da capitano"

NAPOLI

Il tecnico da Dimaro: "Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono carichissimi. Meret? Nessuno ha il posto assicurato"

Luciano Spalletti presenta la nuova stagione del Napoli in conferenza stampa a Dimaro ma gran parte delle domande alla fine virano sul calciomercato e ovviamente sul nome di Koulibaly: "Il club sta facendo proposte contrattuali importanti (il tecnico si riferisce anche a Fabian Ruiz e Mertens, ndr) quindi la nostra volontà è che restino nostri calciatori. Per lui è pronta una fascia di capitano extra-large, quella che era di Insigne non gli va bene... Se gli ho parlato? Io parlo coi miei giocatori. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio però non ce la faccio a essere spietato come altri miei colleghi quando parlano delle loro società". © ipp

L'allenatore azzurro avvisa Meret, ormai pronto a rinnovare e che sembra pronto ad avere il ruolo di primo portiere visto l'addio di Ospina: "Mai detto che non è buono coi piedi, è giovane e affidabilissimo. Ma quale squadra di livello assicura il posto da titolare a un calciatore? Ognuno deve far vedere il proprio valore e confrontarsi con i compagni squadra. Ospina? Non sono deluso per la mancata conferma, se i calciatori sono in scadenza decidono da soli il futuro. Lo ringrazio".

Spalletti e le prime impressioni sui nuovi arrivati: "Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono carichissimi, hanno le qualità per stare in un contesto come il nostro". Poi, sulle prospettive stagionali: "La Champions League è l'onda perfetta per un surfista. Abbiamo lavorato tanto per poter risentire l'urlo dello stadio Maradona. Il pensiero di giocare questa competizione mi fa svegliare ogni mattina con il sorriso. Quest'anno si parte mano nella mano tutti insieme e valuteremo le nostre potenzialità. I ragazzi, la scorsa stagione, hanno fatto un grande campionato colgo l'occasione per ringraziarli ancora una volta. Osimhen ha qualità immense, mi aspetto tanta continuità da parte sua".