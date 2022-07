Napoli, Giuntoli: "Offerto a Koulibaly rinnovo da 6 milioni per cinque anni e futuro da dirigente"

NAPOLI

Il ds da Dimaro: "Kalidou non ha proposte da altri club. Vogliamo che Fabian resti, Mertens ha rifiutato l'offerta di De Laurentiis"

Cristiano Giuntoli parla da Dimaro, sede del ritiro del Napoli, e mette in chiaro la situazione attorno a Kalidou Koulibaly: "Gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto da sei milioni di euro netti a stagione per cinque anni, senza ulteriori bonus, oltre a un futuro da dirigente. Quindi un'offerta che vale doppio, con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ha preso un po' di tempo e ci ha detto che vuole valutare. Per lui non sono arrivate offerte ufficiali da altri club". © ipp

Il ds azzurro ha parlato anche delle altre situazioni in casa Napoli: "Per Fabian Ruiz non abbiamo ancora avanzato proposte di rinnovo ma vogliamo trattenerlo. Vuole andare via? O porta un'offerta che ci soddisfa oppure vedremo cosa fare per prolungare il contratto".

A proposito di rinnovi, conferme su Meret ("Resta, stiamo formalizzandolo. Ospina? Volevamo tenerlo, ha fatto una scelta economica") e fumata nera per Mertens: "Non gestisco il caso in prima persona visto lo straordinario rapporto tra Dries e De Laurentiis. Hanno parlato a lungo fino a poco fa, il presidente ha fatto un'offerta importante, un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione che non è stata accettata".

Giuntoli non nega telefonate di altri club per Osimhen ("Le eventuali offerte devono essere importanti, al momento non c'è nulla") mentre chiude su Dybala "non ci abbiamo pensato, sta parlando con altri club. Non è alla nostra portata" e Deulofeu "non c'è stato nulla". Politano è in uscita? "Se qualcuno che non è contento, vedremo le offerte che arriveranno: al momento non sono arrivate".