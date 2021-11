Napoli, Spalletti: "Spero non mi fischino a San Siro, scudetto anche un po' mio"

VERSO INTER-NAPOLI

"Lo scudetto l'ha vinto Conte, ma qualche mattoncino di quel gruppo l'ho messo io"

Luciano Spalletti torna a San Siro per la prima volta da avversario dell'Inter. E si aspetta un'accoglienza diversa da quella ricevuta a Roma. "Spero non mi fischino, non ce ne sarebbe motivo - ha dichiarato al Corriere dello Sport il tecnico del Napoli -. Dopotutto qualcosa di buono l'ho fatto pure io lassù". "Sì, lo scudetto l'ha vinto Conte. Complimenti - ha aggiunto -. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l'ho messo io, non se ne saranno dimenticati". Getty Images

In vista del big match del Meazza, dunque, Spalletti non dimentica il passato e rivendica qualche merito nella crescita dell'Inter e anche nella vittoria dello scudetto targato Conte. Poche parole per confermare la certezza di aver dato il suo contributo al progetto nerazzurro e per alimentare le speranze di essere rimasto un po' nei cuori dei tifosi dell'Inter dopo aver riportato il club in Champions League.

Un lavoro "sporco", terminato senza trionfi all'ombra della Scala del calcio. Ma comunque positivo secondo l'attuale tecnico del Napoli, che domenica al Meazza si aspetta più applausi che fischi.