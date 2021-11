Inter-Napoli: nerazzurri ancora senza vittorie con le big, deve tornare il "killer instinct"

VERSO LA SUPERSFIDA

Per ora tre pareggi e una sconfitta negli scontri diretti: contro l'ex Spalletti occasione per cambiare il trend

Tre punti in quattro gare: questo il sinora magro bottino ottenuto dall'Inter nelle sfide contro le big, frutto dei pareggi contro Milan, Juventus e Atalanta, e la sconfitta contro la Lazio. Un trend che i nerazzurri hanno l'occasione di invertire domenica, quando ospiteranno il Napoli a San Siro: non solo per accorciare le distanze dagli azzurri ma anche per ritrovare quel "killer instinct" che sembra essersi perso almeno nelle grandi sfide. Getty Images

Già perché più che per gioco e numeri, i nerazzurri sono pur sempre il miglior attacco del campionato, quarta difesa e una sola sconfitta, finora i tre punti negli scontri diretti non sono arrivati per virgole, dettagli. Quelli che fanno la differenza e che spesso si ritrovano nell'atteggiamento e nella mentalità, due punti fermi dell'ultima Inter contiana e che sembrano essersi un po' persi per strada in questo inizio di gestione Inzaghi.

Veloce flashback: nei pareggi contro Milan e Atalanta pesano come macigni i rigori falliti da Lautaro Martinez e Dimarco, in quello contro la Juventus il penalty assegnato contro Dumfries tra mille polemiche mentre all'Olimpico era stato sprecato il vantaggio iniziale oltre a diverse occasioni per tornare in vantaggio prima dei due gol di Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Le occasioni e il gioco non mancano, la zampata vincente sì: ripensando alla chiusura dello scorso campionato e alle tante vittorie ottenute di misura massimizzando lo sforzo, i dati di questa stagione sin qui stridono.

Ecco dunque che la strada per tornare attaccati al duo di testa passa per forza di cose dai tre punti contro l'ex Spalletti: un'energia positiva che potrebbe giovare in ottica Champions, visto che anche la sfida contro lo Shakhtar di mercoledì sarà decisiva per le sorti del girone. I tre giorni giusti per ritrovare il killer instinct.