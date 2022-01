Napoli, Spalletti ritrova Insigne: smaltito il problema all'adduttore

Luciano Spalletti recupera un'altra pedina importante: dopo il rientro in campo di Victor Osimhen, infatti, l'allenatore del Napoli ritrova anche Lorenzo Insigne, che ha svolto l'ultimo allenamento interamente in gruppo ed è dunque pronto a tornare a disposizione del tecnico per il derby di campionato contro la Salernitana, in programma domenica alle 15 al "Maradona". Il tutto, naturalmente, in attesa di novità da casa granata sul fronte Covid.

Getty Images