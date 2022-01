Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

La Serie A e i vari campionati esteri sono ripartiti nel caos più totale a causa del boom di contagi Covid rilevati dai tamponi effettuati alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia: casi di positività sono emersi praticamente in tutte le squadre. E anche all'estero la situazione è complicata. Gli aggiornamenti in tempo reale.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Quattro tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: Santander più 4 Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Bellanova, Cragno, Deiola, Lovato, Grassi e 5 calciatori della Primavera

Fiorentina: due giocatori positivi

Genoa: Serpe e altri due giocatori

Juventus: Ramsey

Roma: Darboe e due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: sette giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore

Torino: 4 calciatori

Udinese: nove giocatori

Venezia: cinque positivi

CAGLIARI, POSITIVI ANCHE CRAGNO E DEIOLA

Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Alessio Cragno e Alessandro Deiola: entrambi vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare. Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. Negativo ai test e guarito dal Covid Christian Oliva. Sono così attualmente 11 i casi di positività, tra prima squadra e Primavera.

NUOVO PROTOCOLLO COVID: STOP CON 9 POSITIVI

Nel nuovo protocollo Covid per gli sport, è stato stabilito che con il 35% del gruppo squadra positivo si procede allo stop degli atleti con rinvio del match. La percentuale va calcolata sulla rosa e varia di sport in sport: per il calcio (Serie A, B, C), fa sapere la Figc, confermato il numero di 25 elementi come era già emerso nelle scorse settimane. Quindi, con 9 calciatori positivi sui 25 (la lista contenente l'elenco dei componenti del 'Gruppo Atleti' dovrà essere inviata via Pec dalla società alla lega competente prima del prossimo match ufficiale e potrà essere successivamente variata, nel rispetto dei regolamenti e con le modalità stabilite da ciascuna Lega, solo per quanto riguarda i nominativi componenti la stessa), la squadra viene fermata e la partita rinviata. Per i contatti ad alto rischio test antigenici per 5 giorni e mascherina FFP2 al di fuori dell'attività sportiva, per i contatti a basso rischio si seguono le indicazioni ministeriali. Il protocollo si applica indipendentemente dallo stato vaccinale.

LIGUE 2, RINVIATA ALTRA PARTITA

La Lega professionistica francese ha annunciato il rinvio del terzo incontro della 22a giornata di Ligue 2, inizialmente previsto per questo fine settimana. Dopo Auxerre-Paris FC e Pau-Nîmes, per il numero di giocatori della Borgogna e del Gard risultati positivi o assenti, viene rinviata anche Valenciennes-Nancy, in programma sabato alle 19, "previo avviso della commissione nazionale Covid sul numero dei giocatori del Valenciennes risultati positivi e definitivamente assenti alla gara". Come le altre due, anche questa partita è riprogrammata a martedi' 1 febbraio.