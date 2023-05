Napoli, Spalletti: "Quel che abbiamo fatto è tantissima roba"

qui napoli

Il tecnico del Napoli: "Futuro? Non c'è nessun tipo di problemi con De Laurentiis"

Napoli-Fiorentina: le foto della partita

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli di Spalletti ha battuto 1-0 la Fiorentina nel giorno della festa al Maradona per il terzo scudetto della propria storia: "Provo una grande gioia per la felicità che abbiamo donato alla gente di Napoli - ha commentato il tecnico -. Saper di aver contribuito a tutto questo è una grande soddisfazione". La squadra azzurra ha dominato il campionato: "Il contributo nel gruppo lo hanno dato tutti, ma anche oggi abbiamo fatto una partita con passione e cuore in mano dopo due giorni in cui non abbiamo praticamente mai dormito. Abbiamo dimostrato mentalità e forza di gruppo, spero di dare spazio a tutti da qui alla fine".

"Ormai è diventato facile perché i giocatori vanno col pilota automatico, sanno bene cosa devono fare. Oggi non era facile perché affrontavamo una squadra forte, ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Io studio sempre per migliorare, alla ricerca di poter fare le cose per crescere e di allenatori da cui prendere qualcosa ce ne sono molti, tra cui Italiano che gioca un calcio moderno a tutto campo. Noi abbiamo giocato a modo nostro e alla fine quello che abbiamo fatto è davvero tantissima roba".

Il futuro di Spalletti resta un enigma: "Non ci sono problemi con De Laurentiis, la società ha una opzione che hanno esercitato e mi hanno avvertito. Di questo li ringrazio. Ci sarà il tempo per parlare di tutto".