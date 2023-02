Napoli, Spalletti: "C'è la possibilità di fare cose importanti"

QUI NAPOLI

Le parole dell'allenatore azzurro dopo la sfida interna contro la Cremonese

Napoli-Cremonese: la fotogallery del match





































Il Napoli non sbaglia, batte la Cremonese 3-0 e continua a volare in testa alla Serie A: "La chiave del successo è il modo di allenarsi - ha commentato Spalletti a fine partita -. In allenamento andiamo forte tutti, chi gioca meno fa le cose fatte bene e se il livello tra di noi è alto, poi è difficile essere sorpresi in partita". Il Napoli non sbaglia un colpo: "La città e i tifosi ci tengono sul pezzo, sappiamo che c'è la possibilità di fare qualcosa di importante".

Oltre ai soliti noti in attacco, la differenza il Napoli la fa anche con i giocatori spesso subentrati come Elmas: "La chiave è il modo di allenarsi. Se i ragazzi che stanno fuori non si allenano bene per mettersi in pari con quelli che hanno giocato, la pagheremmo nella prossima gara - ha proseguito Spalletti a DAZN -. Se in allenamento fanno le cose fatte bene, il livello è più alto e ci si abitua così da non farsi sorprendere dagli avversari. In allenamento andiamo forte".

Il sacrificio si vede in campo: "Ogni giocatore spende delle corse per aiutare la squadra, sono pronti a distruggersi sul campo per arrivare al risultato. Questo è l'atteggiamento che serve perché ogni risultato può fare la differenza per noi".

Uno storico scudetto è sempre più vicino: "Pensiamo partita dopo partita. Ci fanno pensare che il campionato sia già vinto e che possiamo pensare ad altro, ma non è così. L'attenzione al dettaglio resta massima" ha concluso Spalletti.