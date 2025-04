L'ex portiere Bats: "Donnarumma sulla buona strada per diventare miglior portiere al mondo"

"Donnarumma è sulla buona strada per diventare il miglior portiere del mondo". Parola di Joel Bats, ex portiere della nazionale francese, che ha giocato per sette stagioni nel Psg, squadra del numero uno della nazionale italiana, ancora una volta tra i protagonisti nella gara di andata delle semifinali di Champions League contro l'Arsenal. In una intervista s 'Le Parisien' Bats, campione d'Europa con la Francia nel 1984, ha elogiato il lavoro collettivo del PSG e la prestazione magica di Donnarumma in porta.