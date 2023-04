Napoli, Spalletti sul ritorno col Milan: "Osimhen ci sarà al 100%"

l'analisi

Il tecnico non vede l'ora di ritrovare la punta nigeriana e lancia un appello ai tifosi: "Niente sciopero al Maradona o me ne vado"

Il Napoli torna a casa comprensibilmente deluso per la sconfitta di misura a San Siro ma non deve incartarsi su stesso, perché il campo ha dato prova di come l'operazione rimonta sia più che possibile, a maggior ragione con un Victor Osimhen in più: "Le possibilità di un suo recupero per il match di ritorno sono del 100%" ha annunciato Luciano Spalletti ieri sera. L'allenatore toscano, poi, ha anche lanciato un appello ai tifosi: "Quel che ho visto al Maradona contro il Milan (durante lo 0-4 in campionato, ndr) non lo riuscirò mai a capire: se succede al ritorno, vado via dalla panchina e me ne torno a casa".

NAPOLI, OSIMHEN TORNA CON IL MILAN La buona notizia, dunque, è che finalmente il Napoli riavrà il suo principale terminale offensivo, che a San Siro è mancato nonostante Spalletti abbia fatto comunque i complimenti a Elmas per essere riuscito spesso e volentieri a schermare la manovra dal basso rossonera. Il macedone, però, tatticamente era pesce fuor d'acqua e neppure l'ingresso di Raspadori ha migliorato le cose, ecco perché il rientro di Osimhen viene visto come imprescindibile dalle parti di Castelvolturno: "Al 100% sarà a disposizione. Lo dice la programmazione del lavoro fatto, che va in questa direzione. Il fatto di non averlo rischiato in campionato o stasera è motivato dal rivederlo in campo martedì" ha confermato Spalletti ieri in conferenza.

SPALLETTI AI TIFOSI: "BASTA SCIOPERO O ME NE VADO" Ora va risolta anche la grana interna lanciata dall'allenatore che, riferendosi allo 'sciopero' dei tifosi visto in campionato contro il Milan (per protestare contro De Laurentiis), non le ha mandate a dire: "Un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince (lo scudetto, ndr) da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo".

IL NAPOLI E LE PROTESTE CON L'ARBITRO Infine, in vista di martedì, andrà resettata anche la predisposizione mentale verso le polemiche arbitrali emerse nel dopo partita. "Non commento, ci penserà Rosetti (capo arbitri della Uefa, ndr)" ha dribblato Spalletti parlando di Kovacs che poi però ha dato la sua interpretazione di alcune decisioni del fischietto rumeno: "Per quello che ho visto, Anguissa (nell'occasione della seconda ammonizione, ndr) prende molta palla... Guardiamo allora l'ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic. Kim troppo plateale? Visto che si parla di gesti eclatanti, perché non mi dite della bandierina? Quindi si può prendere a calci tutto ciò che sta intorno al campo (si riferisce al gesto di Leao, ndr)?". Elmas a Infinity ha rincarato la dose: "Non so cosa dire dell'arbitraggio, è una cosa incredibile. Ha ammonito tutti i nostri giocatori, loro hanno commesso gli stessi falli nostri ma nessun giallo. Una cosa mai vista, anche per questo a un certo punto in campo eravamo nervosi".

