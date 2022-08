Napoli, Spalletti: "Mancata qualità, il rigore e il gol erano evitabili"

QUI NAPOLI

Il tecnico toscano dopo il pari col Lecce: "Nel secondo tempo la partita l'abbiamo fatta eccome"

Il Napoli rallenta ancora: 1-1 col Lecce





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Luciano Spalletti analizza il pareggio contro il Lecce, il secondo consecutivo. "Bisogna giocare con più pulizia, avere più qualità in costruzione. Se la cominci bene l'azione, è chiaro che l'occasione che ti capita è probabilmente più semplice e pulita da mettere dentro - ha spiegato ai microfoni di Dazn -. Abbiamo forzato e tirato in porta anche perché loro si sono chiusi totalmente. La squadra la partita l'ha fatta, non è stata precisa come altre volte ma complessivamente abbiamo fatto bene".

Sul robusto turnover. "Dobbiamo dare minutaggio a tutti e in questa vicinanza di partite di questo periodo non è che si possa pensare di giocare sempre con gli stessi uomini. Ho una rosa di livello, per cui si va a usarli tutti. Chi prima e chi poi. Ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, ho provato a proteggerlo difensivamente inserendo Elmas che corre moltissimo sulla fascia per ricercare un equilibrio in altro modo. Ci siamo allungati troppo, abbiamo perso il pallino del gioco troppe volte nel primo tempo e allora ho tentato di risistemare la situazione, recuperando lo schieramento iniziale".

Un primo tempo sottotono. "Facevamo girare lentamente il pallone, i passaggi spesso morivano per strada. Non si riusciva a entrare con qualità perché non trovavamo l'uomo libero".

Soddisfatto della ripresa, anche se è mancata la zampata vincente. "Pochi spazi, non abbiamo sempre riempito bene l'area di rigore. Le riserve? Dovevamo vederle all'opera, non possiamo immaginare il livello che hanno solo in allenamento. Oggi era la partita corretta per farlo e abbiamo avuto qualche difficoltà, ciò nonostante abbiamo comunque fatto delle buone azioni. Il rigore e il gol erano evitabili, ma nel secondo tempo la partita l'abbiamo fatta eccome. Abbiamo inciso poco nelle posizioni che vogliamo, perché abbiamo dovuto alzare la palla con dei cross".

