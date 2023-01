Napoli, Spalletti: "Prima sconfitta? La gestiremo bene, ci è mancata qualità"

Luciano Spalletti mastica amaro dopo il ko con l'Inter a San Siro, valso al Napoli la prima sconfitta in campionato: "Non siamo riusciti a far girare palla con la stolita qualità, andava sempre un po' lenta e così diventa difficile, perché loro stanno con cinque sulla linea dell'area di rigore - le parole del tecnico a Dazn -. Potevamo fare di più sotto l'aspetto della qualità e dell'attaccare gli spazi. Qualche calciatore è stato sotto livello. Come gestiremo la sconfitta? La gestiremo bene, probabilmente ci si alleneremo meglio, ma questo dipenderà soprattutto da me. Il livello stasera è stato più basso delle nostre possibilità, dobbiamo ritrovare la nostra forma migliore, poi vedremo cosa riusciamo a produrre".