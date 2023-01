Napoli, Spalletti: "Grande partita, Osimhen è devastante"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo il trionfo sulla Juventus: "Lotta scudetto? Abbiamo mandato un messaggio più che altro a noi stessi"

© ipp Dopo il pokerissimo rifilato alla Juve, Luciano Spalletti è soddisfatto e si gode il momento. "La squadra ha giocato una grande partita, ha tenuto ritmi altissimi - ha spiegato il tecnico del Napoli a DAZN -. E' stata una bella serata, soprattutto perché c'era una cornice di pubblico importantissima". "Un messaggio alle altre per lo scudetto? Abbiamo mandato un messaggio più che altro a noi stessi. Abbiamo sempre il dubbio di non essere a questi livelli e invece stasera abbiamo giocato a viso aperto e abbiamo meritato la vittoria".

"Questa squadra ha saputo ricreare questo amore verso questa maglia e verso questi colori - ha proseguito Spalletti -. Se i ragazzi fanno quello che sta nelle loro qualità e caratteristiche, possono venire fuori gare come quella di stasera". "Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta anche dopo il loro gol grazie anche all'entusiasmo dei tifosi che ci ha consentito bene di gestire quella situazione - ha aggiunto analizzando tatticamente la gara -. Noi dobbiamo provare a fare più o meno sempre le stesse cose. Se andiamo a giocare sui duelli e sui contrasti, ne perdiamo diversi perché non sappiamo affrontare quelle situazioni nella maniera giusta. Per cui dobbiamo giocare qualsiasi sia il momento della gara. Quello è il nostro DNA e quello che dobbiamo cercare di fare". "L'atteggiamento deve essere quello di fare sempre la partita perché noi siamo capaci di fare quello e perché abbiamo anche difensori bravi a giocare in campo aperto come Kim e Rrahmani", ha continuato.

Poi qualche considerazione su Osimneh, grande protagonista del match con una doppietta. "Osimhen è un calciatore fortissimo - ha spiegato Spalletti -. Mi stupiscono le potenzialità che non ha ancora messo in pratica". "E' il più forte e il più completo di tutti - ha aggiunto -. Quando l'hanno lanciato in profondità è stato devastante. Più lunga gliela metti, più forte va. Fisicamente poi regge l'urto, ci mette sempre la gamba e ha coraggio".

Infine una battuta sulla lotta per lo scudetto. "Abbiamo mandato un messaggio più che altro a noi stessi - ha concluso Spalletti -. Abbiamo sempre il dubbio di non essere a questi livelli. La Jue l'hanno sofferta un po' tutti perché ci si trova di fronte un colosso. Non dovevamo avere il rimorso di non aver giocato. Invece abbiamo giocato a viso aperto e abbiamo meritato questa vittoria".