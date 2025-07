Psg, Fabian Ruiz: "Partita perfetta contro il Real Madrid"

Fabian Ruiz è stato uno dei grandi protagonisti della bella vittoria del Psg col Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club. "Abbiamo fatto una partita incredibile. La squadra è andata alla grande nonostante il caldo - ha spiegato lo spagnolo autore di una grande doppietta -. Abbiamo fatto una partita perfetta contro un grandissimo rivale come il Real. Sono contentissimo della qualificazione in finale". "La doppietta? Sono molto felice per i miei gol, ma soprattutto per la vittoria. La cosa più importante è aiutare la squadra - ha aggiunto -. Siamo un po' stanchi, ma siamo in finale". "Sarà difficile col Chelsea perché sono un'ottima squadra con ottimi giocatori, ma ci proveremo fino alla fine per chiudere la meglio la stagione", ha concluso.