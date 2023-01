De Laurentiis: "Estasiato da una squadra fantastica, serata indimenticabile"

QUI NAPOLI

Sui social il numero uno del Napoli esprime tutto il suo entusiasmo per la straordinaria vittoria sulla Juventus

"Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata!!". Affida a Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tutto l'entusiasmo per la netta e indiscutibile vittoria sulla Juventus.

Vedi anche Serie A Osimhen e Kvara incontenibili | Bremer irriconoscibile, si salva Di Maria Nell'immediato post partita ha parlato ai microfoni di Dazn il grande protagonista dell'incontro Victor Osimhen: "E' stata una notte fantastica. Siamo contenti, è una grande vittoria. Avevamo bisogno di questi tre punti. Sono felice per il risultato e di aver contribuito con due gol e un assist. Lo scudetto? Dobbiamo continuare a vincere, guardiamo di partita in partita, a fine stagione potremo avere buone chances".

Anche Giovanni Di Lorenzo ha commentato con entusiasmo la grande prestazione del Napoli contro la Juventus. "Nello spogliatoio c'era aria di serenità e convinzione, il mister l'ha preparata benissimo e noi siamo stati bravi a fare ciò che il mister ci chiedeva. E' stata una bellissima vittoria. Stasera davvero si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato tutti insieme e questa unione deve portarci lontano, dobbiamo continuare così in campionato. In questo anno e mezzo col mister siamo migliorati tanto nell'approccio alle partite e gran parte del merito è suo. Ci trasmette sempre grande voglia e convinzione. In questa prima parte di campionato stiamo facendo qualcosa di incredibile e dobbiamo continuare così. Abbiamo tanti punti di vantaggio ma tutti sanno che ancora non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare così", ha detto a Dazn.