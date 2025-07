Euro 2032, Abodi sugli stadi: "Non posso immaginare manchi Napoli"

"Ho Napoli nel cuore, non posso immaginare un Europeo senza Napoli". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ai cronisti che gli chiedevano della possibilità che il Maradona sia tra gli impianti che potranno ospitare le partite di calcio degli Europei 2032. Abodi, al circolo Posillipo per la serata di gala in occasione dei 100 anni del sodalizio, ha precisato: "La scelta spetta alla Figc che propone gli impianti all'Uefa, quello dei lavori è un tema sul quale bisogna lasciar spazio al sindaco e al presidente De Laurentiis. Io rispetto i ruoli, sono a supporto di tutti i progetti".