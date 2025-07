"Oggi non abbiamo pressato come una squadra". È dura l'analisi di Thibaut Courtois dopo il pesante ko per 4-0 nel Mondiale per Club contro il Psg a New York: "Non abbiamo seguito il piano di Xabi Alonso e i due errori all'inizio ci hanno condannato - ha aggiunto il portiere dei Blancos -. È una sconfitta molto dura. Un colpo così è pesante ma ance utile per correggere le cose e sapere che abbiamo ancora molto lavoro da fare".