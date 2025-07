Mondiale per Club, domenica la finale alle 21 su Canale 5: c'è Trump sugli spalti

Sarà il MeLife Stadium di New York a ospitare l'attesissima finale del Mondiale per Club programmata per domenica 13 luglio alle ore 21. A giocarsi il trofeo saranno il Chelsea dell'italiano Enzo Maresca e il Psg di Luis Enrique, con i francesi che puntano all'ennesimo trionfo, questa volta Mondiale, dopo aver vinto sia in patria che in Europa tutti i trofei disponibili in stagione. La sfida, dallo spettacolo assicurato, sarà trasmessa da Canale 5 con ampio pre e post partita sulla rete ammiraglia. Come ampiamente annunciato sugli spalti è prevista anche la presenza di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, oltre a quella di numerose star mondiali del calcio e non solo.