Napoli, Spalletti: "Giocato da grande squadra, la maglia cominciava a pesare"

NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo la vittoria di San Siro: "Scudetto? Campionato lunghissimo e c'è sempre il mostro della Coppa d'Africa..."

Luciano Spalletti si gode la vittoria di San Siro contro il Milan e sottolinea l'importanza di aver ritrovato i tre punti in campionato: "Oggi abbiamo retto bene, abbiamo giocato da grande squadra e abbiamo avuto anche più occasioni del Milan per andare sul 2-0 - le parole del tecnico del Napoli a Dazn -. Abbiamo lottato, abbiamo fatto un blocco squadra corto e tutti hanno fatto qualcosa per il Napoli, senza chiedere niente ma mettendosi a disposizione per fare risultato dopo due sconfitte per certi versi immeritate. Era importante perché quando si abbassa la fiducia e l'entusiasmo maglie pesanti come la nostra diventano di piombo".



L'allenatore toscano ha analizzato così l'andamento del match: "Quello che mi ha fatto piacere è che siamo riusciti a reggere senza mai abbassarci troppo, tranne negli ultimi 5 minuti, in cui loro la buttavano in area facendo valere la fisicità di Ibra e Giroud, lì abbiamo faticato. Non siamo riusciti a organizzare ripartenze con i nostri piccoletti nel finale, perché la fisicità ha fatto la differenza. Petagna? Potevo anche lasciarlo in campo, però aveva i crampi e pensavo di poter organizzare una ripartenza dal basso mettendo il pallone sui piedi dei piccoletti davanti. È una scelta che ho fatto, forse a posteriori è stata una scelta sbagliata. Juan Jesus e Rrahmani invece sono stati due colossi".

In conferenza stampa ha poi parlato della corsa scudetto e del calendario che attende la sua squadra: "Noi dobbiamo pensare a vincere le partite senza andare a guardare quello che fanno gli altri, il campionato è ancora lunghissimo. C'è ancora questo mostro invisibile della Coppa d'Africa che è lì dietro che ti fa scomparire i giocatori da dentro lo spogliatoio e non sai dove andarli a ritrovare; noi ne abbiamo 4 e sono fondamentali per la nostra squadra. Poi, però, se le risposte sono queste diventa tutto più facile".