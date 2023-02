Napoli, Spalletti: "Grande partita, ma non ci sia presunzione al ritorno"

QUI NAPOLI

Le parole del tecnico del Napoli dopo il successo in casa dell'Eintracht. De Laurentiis si complimenta

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Eintracht nell'andata degli ottavi di Champions League, dominando la partita e ipotecando il passaggio ai quarti di finale: "Sono molto soddisfatto della prestazione perché abbiamo giocato con personalità fin dall'inizio - ha commentato il tecnico azzurro -, gestendo la sfida e portandola dove volevamo. Abbiamo fatto una grande partita anche se potevamo fare anche un gol in più, ma va bene così perché da squadra matura abbiamo ragionato senza rischiare di prendere gol".

I quarti di Champions League sono più vicini: "Per me la qualificazione sta sempre al 50% perché comunque il ritorno va giocato. Ci vuole il massimo dell'umiltà perché la presunzione diventa un nemico e le partite possono cambiare per un episodio in qualunque momento".

"Abbiamo giocato una partita dimostrando che il nostro calcio è efficace anche in Europa, mentre l'Eintracht ha giocato all'italiana mettendosi in difesa - ha continuato Spalletti riferendosi alle parole di Glasner della vigilia -. Abbiamo fatto veramente bene".

"In questa sfida non dovevamo fargli comandare il gioco perché sarebbe diventato pericoloso diventare alcuni spazi, siamo stati bravi a saltargli addosso subito dopo aver perso la palla - ha proseguito Spalletti -. Un'aggressione immediata studiata per non far ritrovare loro l'ordine tattico, l'abbiamo fatto bene e ci ha dato dei vantaggi".

I COMPLIMENTI DI DE LAURENTIIS

Puntuale il tweet postpartita del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti".