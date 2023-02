Napoli, Spalletti ai tifosi: "Stateci vicini. Niente per i singoli, tutto per la città"

L'APPELLO

Il tecnico azzurro chiama a raccolta i sostenitori azzurri in vista della corsa scudetto

"Voglio fare un appello ai tifosi. Che ci stiano vicini soprattutto in questo momento. Faremo di tutto per la città di Napoli, tutto per la maglia, tutto per la storia". Luciano Spalletti lancia un messaggio ai sostenitori azzurri in vista della corsa scudetto con una promessa. Il Napoli sta facendo il vuoto in classifica: tredici i punti di vantaggio sulla seconda, l'Inter. Ma tutto l'ambiente, a cominciare dall'allenatore, non si sbilancia: la strada è ancora lunga. "Adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli - Tutto per lei, non per lui: niente per singoli elementi, tutto per la città".

Intanto si è presentato il nuovo portiere del Napoli Pierluigi Gollini: "C'era stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni e la mia trattativa a Firenze era abbastanza avviata. La Fiorentina era pronta per il mio passaggio, il Napoli aveva altre priorità. Ora sono felice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che trasmette, per ciò che riserva ai calciatori, e ovviamente per il Napoli squadra", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Sono felice di essere arrivato al Napoli, mi sento come in famiglia - ha proseguito - Sono qui da poco ma mi sembra di essere al Napoli da tanto tempo. Mi sono inserito benissimo anche grazie ai compagni che mi hanno accolto subito con affetto. Ho trovato un gruppo solido e unito che può fare cose molto importanti. Mi sono trovato subito bene con Victor e con tutti i ragazzi del gruppo. Ora sono qui e voglio dare il mio massimo contributo dentro e fuori dal campo. È una stagione che può valere tantissimo per il Napoli, possiamo coronare un sogno, però bisogna pensare passo dopo passo".