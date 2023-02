Napoli, AdL guarda oltre lo scudetto: ecco il premio Champions

Nell’incontro a cena di martedì sera con la squadra, il presidente ha promesso incentivi per il tricolore e per ogni turno superato in Europa

"C'è stato un calo di condizione di tutte le squadre straniere a causa di un campionato del mondo così anomalo. Non c'è un campionato straniero dove non ci siano difficoltà. Il Napoli ha avuto la fortuna di non avare calciatori che sono andati al campionato del mondo, per me può vincere la Champions". Quello che l'ex allenatore degli azzurri Ottavio Bianchi ha avuto il coraggio di dire ad alta voce iniziano a pensarlo un po' tutti a Napoli, complice il distacco siderale sulle inseguitrici in campionato e un accoppiamento sulla carta abbordabile contro l'Eintracht agli ottavi di finale. Un po' tutti e in primis il presidente De Laurentiis, che secondo La Gazzetta dello Sport nell’incontro a cena avuto martedì sera con la squadra in una baita del casertano avrebbe ribadito ai giocatori quanto detto anche nella famosa telefonata al tifoso diventata virale sul web.

Il presidente azzurro alla vittoria della Champions League ci crede davvero e per dimostrarlo avrebbe promesso ai suoi giocatori un "regalino" in caso di passaggio del turno contro i tedeschi (e di ogni successiva eventuale qualificazione) e preannunciato che fisserà un premio anche per la vittoria finale.

Un modo per alzare l'asticella e caricare un gruppo che mai come oggi ha un’occasione irripetibile, visto che il margine di vantaggio in Serie A consentirà di preparare al meglio anche le sfide europee (a proposito, il presidente avrebbe promesso anche un "regalo" per la vittoria dello scudetto).

Napoli pensa in grande, i tifosi sognano la Champions, il suo presidente ci crede e i giocatori di Spalletti a fine stagione potrebbero trovare un sacco di regali sotto l'ombrellone...

Vedi anche napoli De Laurentiis, telefonata a un tifoso: "Senza Champions vi mando a f...". Poi il chiarimento