AMBIZIONI AZZURRE

L'allenatore francese pronto per la nuova stagione: "I miei giocatori hanno spirito collettivo e sono bravi sul gioco di prima . Stiamo coltivando queste caratteristiche"

© ipp Rudi Garcia ha raccolto un'eredità pesante, quella di Luciano Spalletti, capace di riportare lo scudetto al Napoli dopo 33 anni. E anche quest'anno le ambizioni sotto il Vesuvio sono alte. Perché c'è una Champions League da onorare e magari provare a vincere per completare un'impresa leggendaria. "Per la Champions serve una rosa forte. Quando giochi l'Europa League ti puoi concentrare al 100% sul campionato perché il girone normalmente lo superi e quando arrivano gli ottavi e i quarti di finali che comincia a diventare serio. Dobbiamo essere bravi a giocare le due competizioni, per questo ti serve una rosa", ha detto il tecnico francese a Dazn.

Garcia prova a delineare anche le caratteristiche del gioco che vuole per la sua squadra: "I miei giocatori hanno spirito collettivo e sono bravi sul gioco di prima . Stiamo coltivando queste caratteristiche". La fascia di capitano? "Di Lorenzo è un uomo di grande qualità perché pensa agli altri - ha sottolineato - . Non ho avuto nessun dubbio sul fatto che il mio capitano sarebbe stato Giovanni di Lorenzo, perché poteva essere solo lui".

Il nuovo tecnico del Napoli ha parlato anche del rapporto con il presidente De Laurentiis, la stima per i colleghi Spalletti e Mourinho, il ricordo di Cristiano Ronaldo e Totti che sono passati sotto la sua guida nei lunghi anni di carriera, ma anche una valutazione dei campioni che ha in squadra: Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia e ovviamente del capitano Di Lorenzo.