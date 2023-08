Napoli, Zielinski dice no all'Arabia: ora si tratta per il rinnovo

© Getty Images

Piotr Zielinski giocherà anche questa stagione con la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco, dopo le perplessità emerse nei giorni scorsi, ha deciso di rispedire al mittente le ricchissima offerta dell'l'Al-Ahli che aveva messo sul piatto oltre 30 milioni di euro per il cartellino e aveva tentato il calciatore con un ingaggio faraonico da ben 16 milioni di euro a stagione. A questo punto il Napoli e Zielinski si ritroveranno intorno a un tavolo per discutere del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024.