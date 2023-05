Napoli, secondo match point scudetto: tutto dipende dalla Lazio

occhi sull'olimpico

In caso di mancata vittoria dei biancocelesti contro il Sassuolo, titolo aritmeticamente agli azzurri davanti alla tv: altrimenti tutto rinviato a giovedì a Udine, dove basta un punto

Napoli, città in delirio per la festa del non scudetto

























































© twitter 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La festa rinviata domenica dopo il pareggio al Maradona con la Salernitana e stasera ecco il secondo match point scudetto per il Napoli. A Udine, dove arriva oggi al completo (infortunati compresi) e dove domani sera alle 20.45 affronterà i friulani, la squadra di Spalletti sarà spettatrice molto interessata davanti alla tv, perché la gioia può finalmente esplodere dal divano: tutto dipenderà dal risultato della Lazio, seconda in classifica, impegnata stasera all'Olimpico contro il Sassuolo.

Il Napoli è aritmeticamente a due punti dal terzo scudetto della sua storia dopo 33 anni dall'ultimo trionfo ma... In classifica gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sui biancocelesti (79 contro 61): se stasera la squadra di Maurizio Sarri non batterà il Sassuolo, il Napoli conquisterà il tricolore prima ancora di scendere in campo. In caso di vittoria della Lazio dovrà invece fare almeno un punto in trasferta con l'Udinese per laurearsi campione d'Italia con cinque giornate di anticipo.