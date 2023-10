Napoli, scoppia il caso Mario Rui: "Forse Garcia non lo conosce…"

IL CASO

L’agente del terzino portoghese all’attacco del tecnico francese: "Gestione sciagurata, se ce lo avessero detto in estate…"

Nemmeno il tempo di spegnere le polemiche su Osimhen, che a Napoli esplode il caso Mario Rui. Il vicecapitano ha giocato solo gli ultimi minuti contro il Real Madrid. Una scelta duramente criticata dal suo agente, Mario Giuffredi: “Ritengo che la gestione di Mario Rui da parte di Garcia sia irrispettosa e sciagurata – l’attacco - perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti, ed essere trattato così credo sia irrispettoso”.

“A questo punto le cose sono due – continua Giuffredi - o Mario Rui non va bene per il gioco di Garcia che magari non vuole palleggiare da dietro, oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non conosca Mario Rui come calciatore”.

Il terzino sinistro, 34 anni e in azzurro dal 2017, ha collezionato 205 presenze coronate dallo scudetto. Per i tifosi è una colonna della squadra, ma il nuovo allenatore gli ha preferito spesso Olivera. Titolare contro l'Udinese la settimana scorsa, in panchina a Lecce: “Una scelta sciagurata - si è sfogato il procuratore del portoghese - perché se fa una grande prestazione contro i friulani al Maradona e poi non gli dai continuità, vuol dire che non hai intenzione di recuperare il giocatore.

“Se quest'estate ci fosse stato detto questo certamente avremmo fatto delle scelte diverse", ha aggiunto. Il contratto del terzino è stato prolungato fino al 2026 e, in vista del match contro la Fiorentina, ci si prepara all'ennesimo ballottaggio.

