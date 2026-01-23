Napoli-Savoia, Lukaku torna il gol in amichevole. Meret e Anguissa vedono la Juve

Big Rom, infatti, è tornato a giocare dopo un lungo periodo di stop con l'obiettivo di testare la sua condizione in vista del rientro definitivo in campo. Era necessario capire come si muovesse con un avversario addosso e il test con il Savoia è stato importante anche per questo. A vincere è stata proprio la squadra di Conte, che si è imposta 3-0 grazie alle reti dello stesso Lukaku, Mazzocchi e del giovane Anic.