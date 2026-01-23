verso IL RITORNO

Napoli-Savoia, Lukaku torna il gol in amichevole. Meret e Anguissa vedono la Juve

Il centravanti belga è stato testato in vista della sfida di domenica, nella quale Conte dovrebbe ritrovare anche Meret e Anguissa 

di Martino Cozzi
23 Gen 2026 - 09:12
videovideo

Il Napoli ritrova Romelu Lukaku. Dopo essere tornato in panchina nella sfida di Champions League con il Copenaghen, l'attaccante belga si è rivisto sul terreno di gioco, in occasione di un'amichevole con il Savoia, squadra che milita in Serie D, giocata nella giornata di ieri. Mercoledì, infatti, Antonio Conte ha concesso alla squadra un giorno libero, mentre ieri gli azzurri sono tornati in campo per prepararsi alla sfida di domenica con la Juventus. Con un Lukaku in più. 

Napoli, altra grana: Neres rischia l'intervento alla caviglia e un lungo stop

Big Rom, infatti, è tornato a giocare dopo un lungo periodo di stop con l'obiettivo di testare la sua condizione in vista del rientro definitivo in campo. Era necessario capire come si muovesse con un avversario addosso e il test con il Savoia è stato importante anche per questo. A vincere è stata proprio la squadra di Conte, che si è imposta 3-0 grazie alle reti dello stesso Lukaku, Mazzocchi e del giovane Anic

Verso la Juventus - Doppio sorriso per Antonio Conte, che domenica, contro la sua Juventus, ritroverà sia Alex Meret che Zambo Anguissa. Tutti e due, reduci da un lungo infortunio, dovrebbero essere arruolabili, almeno per la panchina. Una notizia importante, anche in vista della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea, in programma mercoledì prossimo. McTominay e compagni hanno un solo risultato a disposizione se vogliono qualificarsi ai playoff: la vittoria. 

napoli
savoia
lukaku
amichevole

