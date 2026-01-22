Napoli, altra grana: Neres rischia l'intervento alla caviglia e un lungo stop
Il brasiliano potrebbe aver subito una lesione ben più importante di quanto immaginato, atteso un nuovo consulto medico
L'esterno del Napoli, David Neres, potrebbe avere una lesione alla caviglia che renderebbe necessaria un'operazione. Nel club azzurro si stanno vivendo ore di ansia per l'infortunio che l'esterno brasiliano si è procurato contro il Verona e poi si è aggravato contro il Parma. Neres avrebbe infatti una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo e sarebbe in attesa di un consulto specialistico e una risonanza per capire la gravità della situazione e decidere cosa fare.
Lex Benfica si era infortunato contro il Verona e poi, contro il Parma, ha detto al tecnico Conte di essere pronto a entrare in campo, giocando solo mezz'ora per poi uscire di nuovo. Ora il Napoli attende le risposte dei medici per capire se possa bastare il riposo oppure sia necessario un intervento chirurgico, che lo costringerebbe a restare fuori a lungo.
© IPA