Napoli, altra grana: Neres rischia l'intervento alla caviglia e un lungo stop

L'esterno del Napoli, David Neres, potrebbe avere una lesione alla caviglia che renderebbe necessaria un'operazione. Nel club azzurro si stanno vivendo ore di ansia per l'infortunio che l'esterno brasiliano si è procurato contro il Verona e poi si è aggravato contro il Parma. Neres avrebbe infatti una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo e sarebbe in attesa di un consulto specialistico e una risonanza per capire la gravità della situazione e decidere cosa fare.