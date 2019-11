Napoli, respinto il ricorso per Ancelotti: niente Roma

Carlo Ancelotti non sarà in panchina oggi pomeriggio all'Olimpico contro la Roma. La Corte d’Appello della Figc, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal Napoli contro la squalifica di un turno dell'allenatore, espulso per proteste nel concitato finale della sfida di mercoledì al San Paolo contro l'Atalanta. In panchina contro i giallorossi a dirigere la squadra ci sarà il figlio Davide, suo più stretto collaboratore.