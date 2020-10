Napoli, Politano ancora decisivo: "All'Inter non mi hanno trattato benissimo"

L'ANALISI

Il Napoli di Rino Gattuso (sempre più vicino al rinnovo) riscatta subito l'unico ko subito sul campo in stagione e passa 1-0 in Europa League in casa della Real Sociedad grazie alla rete di Matteo Politano, che diventa il volto da copertina di una serata che ha messo in evidenza lo stato di forma invidiabile dei giocatori azzurri, uno su tutti Koulibaly finalmente tornato ai suoi livelli, e ha lasciato in eredità al tecnico la consapevolezza di allenare una squadra che può puntare allo scudetto. Napoli, infortunio per Insigne: sostituito al 20' del match contro la Real Sociedad





















"Ho la sensazione di allenare una squadra molto forte e di grande solidità, però penso che per diventare grandi dovremmo cercare di mantenere la stessa mentalità anche con tanti cambi", ha detto Gattuso dopo il match e proprio i cambi di cui ha parlato l'ex Milan stanno risultando sempre più decisivi, come hanno dimostrato Petagna col Benevento e Politano in Spagna.

L'ex Inter, arrivato in Campania per via del dietrofront dei nerazzurri su Spinazzola, con Gattuso ha ritrovato quella continuità che sembrava smarrita e in questo inizio di stagione sta diventando preziosissimo per il Napoli, dove ha preso il posto di Callejon. Col gol di ieri sera è diventato il primo italiano ad andare a segno con tre diverse squadre italiane in Europa League (Sassuolo, Inter e Napoli) e dopo la partita ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Grazie al mister che mi dà sempre fiducia, io provo a farmi trovare sempre pronto. Quando sono arrivato dovevo un attimo ambientarmi. Venivo da un periodo brutto all'Inter in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita".

Se il rapporto con Conte non sembrava essere al top, anche per questioni tattiche e di posizione, con Gattuso sembra essere cambiato tutto, ma per il tecnico le buone notizie non finiscono qui. Il suo Napoli vince e convince anche con le seconde linee e l'unica nota stonata della serata è il ko di Lorenzo Insigne, uscito al 20' per un problema fisico: "Dice che si è fermato in tempo. Non ha sentito la stessa fitta dell'altra volta, anche se è stata la stessa gamba" ha detto Gattuso. Il Napoli non vuole smettere di correre, ma per farlo avrà bisogno del suo capitano.

