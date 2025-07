De Bruyne, primo impatto col Napoli: selfie e autografi in città prima del raduno con Conte

Kevin De Bruyne ha preso contatto con Napoli e il calore dei suoi tifosi in città. Il fuoriclasse belga, acquisto da novanta dell'estate partenopea da parte di De Laurentiis, è arrivato all'ombra del Vesuvio per mettersi a disposizione di Antonio Conte, ma prima del raduno a Castel Volturno, della presentazione alla stampa e dei primi test fisici prima del ritiro di Dimaro, il belga si è concesso un giro per le vie della città in compagnia della famiglia.