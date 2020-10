Napoli, Gattuso: "Grande partita, ma possiamo tirare fuori più qualità"

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso si gode il successo contro la Real Sociedad, arrivato al termine di una serata non facile: "Ci giocavamo tanto dopo la sconfitta con l'Az - ha detto il tecnico - Non era facile contro una squadra in salute come loro. Ci hanno messo in difficoltà e non ci hanno fatto giocare. A livello tattico siamo stati bravissimi, a livello qualitativo si poteva fare di più. Però abbiamo dimostrato grande solidità e abbiamo sbagliato poco. Devo fare i complimenti ai ragazzi". Ringhio ha poi provato a tranquillizzare i tifosi sull'infortunio di Insigne: "? Dice che si è fermato in tempo. Non ha sentito la stessa fitta dell'altra volta, anche se è stata la stessa gamba".

Al momento, l'allenatore dei partenopei non vuol sentire parlare di scudetto: "Se siamo da titolo? Forse sì, forse no. Non lo so. Ho la sensazione di allenare una squadra molto forte e di grande solidità, però penso che per diventare grandi dovremmo cercare di mantenere la stessa mentalità anche con tanti cambi. Oggi avrei voluto vedere un gioco migliore. L'importante è arrivare tra le prime quattro in campionato, poi vedremo. Stiamo vivendo tutti una situazione stranissima, quando ti svegli la mattina devi farti il segno della croce e sperare di non perdere nessuno...".

Gattuso, prima di fare gli auguri di compleanno a Maradona per i suoi 60 anni, ha voluto spendere parole importanti per i suoi ragazzi: "Questi sono ragazzi che danno tanto, rispetto, serietà...Per come lavora la squadra la sento davvero mia, proprio per questo a volte mi aspetto qualcosina in più. C'è sempre entusiasmo, però so che abbiamo delle qualità e vanno tirate fuori sempre. Lozano rigenerato? Aveva un problema, andava allenato in un certo modo, bisognava fargli fare fatica. È merito suo e lui lo sa, io c'entro poco".