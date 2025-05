Napoli, per lo scudetto pronta sfilata su lungomare con due bus scoperti

La festa scudetto del Napoli vedrà la squadra a bordo di due bus scoperti che percorreranno il lungomare Caracciolo. Il tratto, di circa 2,5 chilometri, sarà transennato e verranno posizionati quattro maxischermi nelle aree limitrofe per mostrare la sfilata a coloro che non riuscissero a raggiungere il lungomare. Sono alcuni degli elementi della delibera approvata dalla Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, per l'organizzazione dei festeggiamenti insieme alla società azzurra. Il giorno dovrebbe essere lunedì anche se la data non è ancora ufficiale. Il Comune ha stanziato in proposito 500mila euro, che serviranno anche per allestire i tre già annunciati maxischermi per assistere al match con il Cagliari, posizionati in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto infatti mediante ordinanza la trasmissione in diretta del match scudetto tra la squadra azzurra e il Cagliari, in programma venerdì alle 20.45 allo stadio Maradona, sui maxischermi allestiti in tre piazze napoletane e nelle principali piazze di 53 comuni della provincia. "Il provvedimento prefettizio - si legge in una nota - è stato emanato sulla base degli esiti delle riunioni dl Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e Dazn, al fine di consentire, al maggior numero possibile di cittadini, la visione dell'evento in una cornice di sicurezza e tranquillità".