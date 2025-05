Il Napoli ha dalla sua classifica e statistiche, l'Inter si aggrappa a quattro precedenti

Al Napoli basterà vincere o comunque fare lo stesso risultato dell'Inter per conquistare il quarto titolo della propria storia, la squadra di Simone Inzaghi spera invece in qualcosa che nella storia della Serie A è capitata solo quattro volte e cioè che all'ultima giornata non fosse la capolista ad alzare il trofeo. Sono infatti ventisette i precedenti in cui il campionato italiano è arrivato all'ultima giornata con due, o più, squadre ancora in corsa per lo scudetto: in ventitré casi ha vinto chi guidava la classifica anche il turno precedente, in quattro è avvenuto il ribaltone.