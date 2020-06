Napoli pazza di gioia: caroselli e fuochi d'artificio in città

NOTTE AZZURRA

Subito dopo il rigore segnato da Milik, a Napoli si è scatenata la festa per la vittoria della Coppa Italia, con festeggiamenti e caroselli per le vie della città. Circa 5.000 persone si sono raccolte in Piazza Trieste e Trento attorno alla Fontana del Carciofo, luogo tradizionale delle feste azzurre. I giovani si sono subito lanciati nell'acqua, cantando cori per Mertens, Insigne e contro la Juventus, tradizionale avversario dei partenopei. Napoli-Juventus, le pagelle azzurre: Maksimovic-Meret super Getty Images



























Vedi anche napoli Napoli, orgoglio De Laurentiis: "Gli unici che battono la Juve" Fuochi d'artificio e fumogeni rossi hanno accompagnato la festa mentre centinaia di ragazzi in scooter giravano per le vie circostanti suonando i clacson. Cori anche per Maradona e un canto anche per Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso a Roma in occasione dell'ultima finale vinta dal Napoli, quella della Coppa Italia 2014. Tra i cori il più gettonato e' stato il "chi non salta juventino è" che accompagna la rivalità sportiva con i campioni d'Italia.