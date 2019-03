Napoli, Ospina sta bene ma scatta l'inchiesta sui soccorsi: "Portato in un ospedale senza il reparto corretto"

18/03/2019

David Ospina sta bene, e questa è la notizia più importante. Ha passato la notte in osservazione per il trauma cranico riportato nello scontro con Pussetto nei primi minuti di Napoli-Udinese (accasciandosi poi a terra privo di sensi sul finale del primo tempo) ma domani, o già stasera, potrà lasciare la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove è stato trasportato subito dopo il consulto medico avuto presso l'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove era stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, dopo aver perso i sensi sul terreno di gioco.



E proprio in merito a questa decisione (i controlli all'ospedale San Paolo e non al Cardarelli), Il Mattino di Napoli riporta oggi come sia scattata un'inchiesta dell'Asl Napoli 1: al vaglio, infatti, il comportamento dei responsabili del servizio di emergenza sanitaria all'interno dello stadio.



"Ospina, dopo le prime cure in campo, è stato trasportato all'ospedale San Paolo senza alcun consulto con il 118" scrive il quotidiano partenopeo. "La decisione è stata pertanto contestata formalmente dalla Asl in quanto non conforme alle procedure di sicurezza previste Ospina, trasportato con una diagnosi di trauma cranico, è approdato all'ospedale San Paolo privo di una neurochirurgia, disciplina indispensabile per quel tipo di trauma". L'inchiesta, dunque, chiarirà eventuali errori e responsabilità. Per ora registriamo - ed è la notizia più importante, che il portiere colombiano sta bene. Salterà la convocazione con la sua nazionale, ma sarà regolarmente coi compagni alla ripresa del campionato.