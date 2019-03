Napoli, crisi ipotensiva per Ospina: trasportato in ospedale

17/03/2019

Napoli in ansia per le condizioni di David Ospina. Il portiere colombiano al 41' della sfida contro l'Udinese è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo essersi accasciato improvvisamente a terra ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura alla testa. "Crisi ipotensiva con perdita di sangue in seguito ad un trauma, tac negativa, resterà in osservazione per 24 ore" ha fatto sapere il Napoli.