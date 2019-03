Napoli, Ospina a Castel Volturno a salutare i compagni

20/03/2019

Dopo la grande paura per il colpo alla testa subito contro l'Udinese che lo ha costretto a uscire in barella e al ricovero in ospedale, David Ospina è tornato a Castel Volturno felice e sorridente. Il portiere colombiano, che dovrà rimanere ancora qualche giorno a riposo, ha incontrato Ancelotti, medici e i compagni infortunati o non convocati dalle nazionali. "Ho parlato con lui, è tranquillo. Resterà a casa una settimana" ha detto il suo agente.