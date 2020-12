Napoli, Osimhen torna in città: mercoledì il test con lo staff medico

NAPOLI

Il Napoli ha chiuso il 2020 raccogliendo solo un punto in tre partite penalizzato anche dalle tante assenze in attacco, ma per l’inizio del 2021 Gattuso spera di recuperare Victor Osimhen, ai box dal 13 novembre scorso per un infortunio patito in nazionale. Il percorso di riabilitazione è stato lungo e ha costretto l’attaccante a volare in Belgio, ad Anversa, ma adesso il ritorno in Italia (e in campo) sembra essere vicinissimo. L’attaccante è atteso a Napoli mercoledì, 24 ore dopo la ripresa degli allenamenti, e il club spera di averlo a disposizione almeno per mercoledì 6, quando gli azzurri incontreranno lo Spezia.

Come spiega La Repubblica, al rientro del nigeriano da Anversa Osimhen sarà visitato dal medico sociale del club, Raffaele Canonico, che farà il punto della situazione e valuterà il recupero del giocatore. Il Napoli - si legge - spera di poterlo convocare per mercoledì 6 gennaio contro lo Spezia o, al massimo, la domenica successiva per la sfida con l'Udinese in trasferta. Ma il vero obiettivo del club azzurro è quello di averlo al top per la Supercoppa del 20 gennaio nella finale del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Juventus.

