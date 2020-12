Napoli, l'Atletico Madrid si rifà sotto per Fabian Ruiz

NAPOLI

Come l'estate scorsa ecco che l'Atletico Madrid torna, o meglio, tornerà a dare l'assalto a Fabian Ruiz. Per il centrocampista classe 1996, erano pronti ben 50 milioni di euro, ma l'ex Betis aveva risposto con un secco no. Ora, però, le cose potrebbero cambiare anche in modo radicale e per questo il Napoli dovrà alzare un muro alto e resistente. Fabian Ruiz ha un contratto che scande nel 2023, ma al momento non ha alcuna intenzione di prolungarlo ulteriormente. Segno, questo, che qualcosa negli obiettivi dello spagnolo, è cambiato.

Secondo il Mundo Deportivo, in questa finestra di mercato potrebbero esserci delle sorprese a riguardo. Ma si sa che trattare con Aurelio De Laurentiis non è mai facile. Basti vedere il "caso" di Arek Milik rimasto ai margini della squadra azzurra dopo che le trattative con Roma e Juventus non sono andate nelle direzione sperata dal polacco.

Insomma, dalla Spagna si fa sul serio e Simeone vuole rinforzare ulterioremente la sua Uomini di qualità, come il centrocampista di Gattuso, sono fondamentali per dare l'assalto alla Liga e alla Champions League.