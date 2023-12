Napoli, Osimhen festeggia il rinnovo con un'espulsione: rosso e show all'Olimpico 

Il Napoli affonda a Roma e con lui pure Victor Osimhen. Nella giornata del tanto atteso rinnovo del nigeriano, ufficializzato da De Laurentiis, il bomber lascia l'Olimpico in colpevole anticipo per l'espulsione rifilatagli dal fischietto Andrea Colombo. Frutto di due gialli in 13 minuti (73' e 86'), entrambi arrivati per la generosità del 24enne intento a rincorrere gli avversari dopo alcuni errori tecnici. Spedito fuori dal campo Osimhen ha iniziato un vero e proprio show: prima si è tolto la maschera protettiva, poi si è recato a brutto muso contro il quarto uomo. Ad allontanarlo, per evitare che la situazione degenerasse, il suo allenatore, Walter Mazzarri. Gli azzurri hanno perso 2-0 al cospetto di Mourinho, col match che ha preso una piega contraria ai Campioni d'Italia successivamente all'altro rosso diretto rivolto all'ex di turno, ossia Matteo Politano.