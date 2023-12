Roma-Napoli, battibecco Mourinho-Kvara a bordocampo

Roma-Napoli: le foto della sfida dell'Olimpico





















Il momento di massima tensione del primo tempo, molto nervoso (sei ammoniti), dell'Olimpico si è vissuto intorno al 28', quando Cristante è stato ammonito per un fallo su Kvaratskhelia. Dopo che il giocatore del Napoli è caduto José Mourinho gli si è scagliato contro accusandolo di simulare urlando più volte "Basta". Il georgiano ha risposto al tecnico qualcosa che le telecamere non hanno carpito e poco dopo tra i due è scoppiata la pace, sancita da un abbraccio a bordocampo. Cartellino giallo per il tecnico portoghese.