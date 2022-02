Napoli, Osimhen a rischio per il Barcellona: ha rimediato una botta

L'ALLARME

L'attaccante non si è allenato nell'ultima rifinitura prima della partenza per la Spagna

Napoli in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. In mattinata la squadra si è allenata a Castel Volturno prima di partire per la Spagna in vista del big match di Europa League contro il Barcellona, ma l'attaccante non ha preso parte la seduta ed è subito scattato l'allarme. Il giocatore ha rimediato una botta martedì in allenamento ed è stato sottoposto a terapie per recuperare, ma resta a rischio per la gara contro i blaugrana. Getty Images

Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio rimediato dal bomber, ma lo staff medico azzurro si è subito messo al lavoro per affrontare il problema e provare a recuperare il giocatore in tempi rapidi. Una situazione che non lascia affatto tranquillo Spalletti in vista non solo della partita contro il Barcellona, ma anche degli impegni successivi. La presenza in campo di Osimhen, del resto, per il Napoli è fondamentale sia per fisicità, sia per capacità realizzativa. E perderlo ancora dopo il lungo stop per il problema al volto sarebbe una grave perdita.